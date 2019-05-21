Экс-капитан "Ромы" Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола

Легендарный нападающий, бывший капитан "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти был включен в Зал славы итальянского футбола. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

Он стал лишь третьим представителем "джаллоросси". Ранее подобной чести удостаивались Амедео Амадеи (играл с 1937 по 1948 годы, провел 234 матча и забил 116 мячей) и Гипо Виани (тренировал команду в сезоне-1951/1952).

"Это прекрасный день для меня. Я очень благодарен всем, кто посчитал меня достойным такой чести. Думаю, что решающую роль сыграло то, что я стал чемпионом мира в 2006 году", - отметил Тотти.

Тотти, работающий в системе римского клуба, является чемпионом Италии, также в его активе 9 серебряных медалей. На его счету два Кубка Италии и два Суперкубка. В составе национальной команды он стал вице-чемпионом Европы – 2000 и чемпионом мира – 2006. Дважды Франческо признавался футболистом года в Италии.

Напомним, в 2017 году семь футболистов были включены в Зал славы английского футбола.