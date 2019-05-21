Екс- капітан "Роми" Тотті увійшов в Зал слави італійського футболу

Легендарний нападник, колишній капітан "Роми" і збірної Італії Франческо Тотті був включений в Зал слави італійського футболу. Про це повідомляє офіційний сайт римського клубу.

Він став лише третім представником "джаллоросси". Раніше подібної честі вшановувалися Амедео Амадеї і Гипо Віані (грав з 1937 по 1948 роки, провів 234 матчі і забив 116 м'ячів) і Гипо Віані (тренував команду в сезоні-1951/1952).

"Це прекрасний день для мене. Я дуже вдячний всім, хто вважає мене гідним такої честі. Думаю, що вирішальну роль зіграло те, що я став чемпіоном світу у 2006 році", - зазначив Тотті.

Тотті, який працює в системі римського клубу, є чемпіоном Італії, також в його активі 9 срібних медалей. На його рахунку два Кубка Італії і два Суперкубка. У складі національної команди він став віце-чемпіоном Європи - 2000 і чемпіоном світу - 2006. Двічі Франческо зізнавався футболістом року в Італії.

Нагадаємо, в 2017 році сім футболістів були включені в Зал слави англійського футболу.