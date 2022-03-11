Экс-канцлер Германии Шредер встретился с Путиным, - Welt

Как отмечает издание Politico, встреча Шредера с Путиным состоялась после переговоров с украинским депутатом Рустемом Умеровым, который является членом делегации Украины на мирных переговорах с Россией.

Умеров, якобы, связался с исполнительным директором Ringier Марком Вальдером с просьбой передать Шредеру сообщение о том, что Украина хотела бы обратиться к нему.

Шредер, со своей стороны согласился и встретился в Стамбуле с украинской делегацией во главе с Умеровым.

Во время разговора депутат сказал Шредеру, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы он повлиял на Путина и попытался договориться с ним о прекращении войны. Также украинская сторона назвала несколько ключевых моментов, которые бы они хотели обсудить, речь идет именно о вступлении в НАТО, статусе Крыма и будущего Донбасса.

После переговоров Шредер обратился к человеку, который есть в близком окружении Путина и получил зеленый свет касаемо встречи.