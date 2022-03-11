Екс-канцлер Німеччини Шрьодер зустрівся з Путіним,- Welt

Як відзначає видання Politico, зустріч Шредера з Путіним відбулась після переговорів з українським депутатом Рустемом Умеровим, який є членом делегації України на мирних переговорах з Росією.

Умеров, нібито, зв’язався з виконавчим директором Ringier Марком Вальдером з прохання передати Шрьодеру повідомлення про те, що Україна хотіла б звернутися до нього.

Шрьодер, зі свого боку погодився й зустрівся у Стамбулі з українською делегацією на чолі з Умеровим.

Під час розмови депутат сказав Шрьодеру, що президент України Володимир Зеленський хотів би, аби він вплинув на Путіна й спробував домовитись з ним щодо припинення війни. Також українська сторона назвала декілька ключових моментів, які б вони хотіли обговорити, йдеться саме про вступ до НАТО, статус Криму й майбутнього Донбасу.

Після переговорів Шрьодер звернувся до людини, яка є у близькому оточені Путіна та отримав зелене світло щодо зустрічі.