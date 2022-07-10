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Экс-канцлер Германии Шредер считает нужным продолжать общение с Путиным

Фото: Герхард Шредер, экс-канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в свете войны России против Украины не собирается отказываться от возможности личного общения с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом повыдомляэ РБК-Украина со ссылкой на DW.

Шредер подчеркнул, что не верит в возможность разрешить конфликт военным путем.

"Судьбу солдат и мирного населения в Украине можно облегчить только с помощью дипломатического решения", - заявил бывший канцлер.

Как отмечается, в первый день войны бывший глава правительства ФРГ осудил вторжение России в Украину.

"Война и связанные с ней страдания людей в Украине должны быть прекращены как можно быстрее. Это ответственность российского правительства", - заявил Шредер.

Напомним, Шредеру уже вменяли тесные связи с Россией. Заявляли о негативных последствиях для Германии.

После волны критики со стороны немецких и западных политиков за поддержку президента России Владимира Путина, бывший немецкий канцлер Герхард Шредер заявил, что уходит с поста председателя совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть".

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