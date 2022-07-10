Экс-канцлер Германии Шредер считает нужным продолжать общение с Путиным

Шредер подчеркнул, что не верит в возможность разрешить конфликт военным путем.

"Судьбу солдат и мирного населения в Украине можно облегчить только с помощью дипломатического решения", - заявил бывший канцлер.

Как отмечается, в первый день войны бывший глава правительства ФРГ осудил вторжение России в Украину.

"Война и связанные с ней страдания людей в Украине должны быть прекращены как можно быстрее. Это ответственность российского правительства", - заявил Шредер.