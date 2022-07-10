Екс-канцлер Німеччини Шредер вважає за потрібне продовжувати спілкування з Путіним

Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер у світлі війни Росії проти України не збирається відмовлятися від можливості особистого спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повыдомляэ РБК-Україна з посиланням на DW.
Шредер наголосив, що не вірить у можливість вирішити конфлікт військовим шляхом.
"Долю солдатів та мирного населення в Україні можна полегшити лише за допомогою дипломатичного рішення", - заявив колишній канцлер.
Як зазначається, у перший день війни колишній глава уряду ФРН засудив вторгнення Росії в Україну.
"Війна та пов'язані з нею страждання людей в Україні мають бути припинені якнайшвидше. Це відповідальність російського уряду", - заявив Шредер.
Нагадаємо, Шредеру уже закидали тісні зв'язки з Росією. Заявляли про негативні наслідки для Німеччини.
Після хвилі критики з боку німецьких і західних політиків за підтримку президента Росії Володимира Путіна, колишній німецький канцлер Герхард Шрьодер заявив, що йде з посади голови ради директорів російської нафтогазової компанії "Роснафта".