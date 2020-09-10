Экс-кандидат в президенты Беларуси Канопацкая объявила о создании партии

Бывший кандидат на пост президента Беларуси Анна Канопацкая заявила о создании новой политической партии. В настоящее время идет процесс согласования кандидатур, которые войдут в оргкомитет.

Об этом она сообщила в Facebook.

Политик также уведомила, что вместе с юристами своей инициативной группы направила в Минюст Беларуси документы на регистрацию общественного объединения "Право будущего".

Анна Конопацкая - белорусский политический деятель, предприниматель, юрист. Единственный из зарегистрированных кандидатов в президенты, кто не проводил встречи с избирателями. По данным ЦИК, на выборах 9 августа Канопацкая получила 1,68% голосов избирателей, всего около 98 тыс. голосов.

Ранее Канопацкая заявила об угрозах в ее адрес и в адрес детей. В связи с этим она приняла решение отказаться от проведения уличных пикетов.

Отметим, против членов координационного совета открыто уголовное дело о попытке захвата государственной власти. Пока неизвестно, связаны ли задержания представителей оппозиции и выдворение части из них из Беларуси с этим делом.

По состоянию на 9 сентября на свободе остается только один член президиума координационного совета - нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.