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"Феррарі" визначилася з новим очільником стайні: хто керуватиме Скудерією

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Маранелло, Вівторок 13 грудня 2022 10:58
"Феррарі" визначилася з новим очільником стайні: хто керуватиме Скудерією Фото: Шарль Леклер і Карлос Сайнс матимуть нового боса (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Акціонери італійської "Феррарі" призначили нового керівника команди замість Маттії Бінотто, контракт із яким втратить чинність 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

Фредерік Вассер – новий бос Скудерії. 54-річний фахівець заради роботи в Маранелло покинув "Альфа Ромео".

Французький менеджер був головним кандидатом на вакантну посаду. До появи в автоперегонах він вивчав повітроплавання та інженерну справу. У середині 90-х заснував команду ASM для виступів у французькій Формулі-3. Пізніше разом із Ніколя Тодтом організував команду ART, що здобула чемпіонські титули в GP2 із Ніко Росбергом і Льюїсом Хемілтоном.

У сезоні-2016 очолив відроджену команду Формули-1 "Рено". У 2017-2022 рр. працював на керівних посадах у "Заубері", який останні 4 сезони виступав під брендом "Альфа Ромео".

Вассер перерве 15-річну гегемонію італійців на чолі "Феррарі". Востаннє іноземець керував Скудерією у 1993-2007 рр. Ним був співвітчизник нового боса – Жан Тодт, із яким на чолі стайня здобула 6 чемпіонських титулів і 8 Кубків конструкторів.

До слова, раніше "Хонда" вирішила повернутися до ролі моториста у Формулі-1.

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