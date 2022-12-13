"Феррарі" визначилася з новим очільником стайні: хто керуватиме Скудерією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні .

Фредерік Вассер – новий бос Скудерії. 54-річний фахівець заради роботи в Маранелло покинув "Альфа Ромео".

Французький менеджер був головним кандидатом на вакантну посаду. До появи в автоперегонах він вивчав повітроплавання та інженерну справу. У середині 90-х заснував команду ASM для виступів у французькій Формулі-3. Пізніше разом із Ніколя Тодтом організував команду ART, що здобула чемпіонські титули в GP2 із Ніко Росбергом і Льюїсом Хемілтоном.

У сезоні-2016 очолив відроджену команду Формули-1 "Рено". У 2017-2022 рр. працював на керівних посадах у "Заубері", який останні 4 сезони виступав під брендом "Альфа Ромео".

Вассер перерве 15-річну гегемонію італійців на чолі "Феррарі". Востаннє іноземець керував Скудерією у 1993-2007 рр. Ним був співвітчизник нового боса – Жан Тодт, із яким на чолі стайня здобула 6 чемпіонських титулів і 8 Кубків конструкторів.