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Экс-инженер трех чемпионов мира возглавил "Макларен"

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Уокинг, Вторник 13 декабря 2022 14:29
Экс-инженер трех чемпионов мира возглавил "Макларен" Фото: Андреа Стелла и Ландо Норрис (mclaren.com)
Автор: Антон Федорцив

Переход Фредерика Вассера из "Альфа Ромео" в ряды "Феррари" спровоцировал настоящий кадровый эффект домино в чемпионате мира Формула-1. Нового руководителя получила и команда "Макларен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Андреа Стелла будет руководить легендарной командой Королевских автогонок. Итальянский специалист когда-то был гоночным инженером Михаэля Шумахера, Кими Райкконена и Фернандо Алонсо.

До недавнего времени он был исполнительным директором "Макларена". В британскую конюшню Стелла перебрался еще в 2015 году и сменил несколько менеджерских должностей. Вместе с Джеймсом Ки и Пирсом Тинном они создали технический триумвират под руководством экс-босса команды Андреаса Зайдля.

Последний утром покинул "Макларен" ради работы в "Заубере". Выступающая под брендом "Альфа Ромео" команда с 2026 года будет сотрудничать с "Ауди". Зайдль ушел на повышение, поскольку будет управлять не конюшней, а всей основанной Петером Заубером компанией.

Ранее "Феррари" назвала нового главу Скудерии на сезон-2023. Им стал бывший руководитель "Альфа Ромео" Вассер. Свою деятельность в новой должности французский специалист начнет 9 января.

К слову, ранее "Хонда" решила вернуться к роли моториста в Формуле-1.

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