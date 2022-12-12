"Хонда" зібралася повернутися до Формули-1: відомі терміни
Японська транснаціональна корпорація "Хонда" не змогла остаточно відмовитися від участі в Королівських перегонах і зареєструвалася виробником у Міжнародній автомобільній федерації (ФІА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport.
Глобальна компанія подала документи на виробництво двигунів для F1 із 2026 року. Цей крок, вочевидь, стане перезапуском програми створення силових установок для пелотону.
"Хонда" покинула "Великий цирк" після сезону-2021. Права на свої розробки японці передали "Ред Буллу". Австрійська стайня самостійно почала обслуговувати виготовлені на заводі ТНК у Сакурі двигуни та дала їм абреавіатуру RBPT – Red Bull Powertrains.
Тим не менше, логотип "Хонди" повернувся на боліди "Ред Булла" восени. До цього команда вела перемовини з "Порше" про співпрацю на сезон-2026 і наступні роки. Зрив контракту між ними породив гіпотезу про повернення японської компанії до альянсу з австрійцями.
"HRC (Honda Racing Company – ред.) зареєструвалася виробником. Із 2026 року правила F1 зміняться у бік більшої вуглецевої нейтральності та зростання ролі електричної складової. Якраз ці цілі Honda Motor Co. і просуває", – розповів один із функціонерів "Хонди".
Японська компанія впродовж тривалого часу пов'язана з Формулою-1. У 1964-1968 і 2006-2008 рр. "Хонда" мала заводську команду в Королівських автоперегонах, а в 1983-1992, 2000-2005 і 2015-2021 рр. виступала в статусі моториста. Зокрема, з японськими двигунами чемпіонами світу стали Нельсон Піке (1987), Айртон Сенна (1988, 1990, 1991) і Ален Прост (1989).
До слова, раніше "Мазераті" показала ліврею боліда на дебютний сезон Формули E.
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