"Хонда" зібралася повернутися до Формули-1: відомі терміни

Японська транснаціональна корпорація "Хонда" не змогла остаточно відмовитися від участі в Королівських перегонах і зареєструвалася виробником у Міжнародній автомобільній федерації (ФІА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport .

Глобальна компанія подала документи на виробництво двигунів для F1 із 2026 року. Цей крок, вочевидь, стане перезапуском програми створення силових установок для пелотону.

"Хонда" покинула "Великий цирк" після сезону-2021. Права на свої розробки японці передали "Ред Буллу". Австрійська стайня самостійно почала обслуговувати виготовлені на заводі ТНК у Сакурі двигуни та дала їм абреавіатуру RBPT – Red Bull Powertrains.

Тим не менше, логотип "Хонди" повернувся на боліди "Ред Булла" восени. До цього команда вела перемовини з "Порше" про співпрацю на сезон-2026 і наступні роки. Зрив контракту між ними породив гіпотезу про повернення японської компанії до альянсу з австрійцями.

"HRC (Honda Racing Company – ред.) зареєструвалася виробником. Із 2026 року правила F1 зміняться у бік більшої вуглецевої нейтральності та зростання ролі електричної складової. Якраз ці цілі Honda Motor Co. і просуває", – розповів один із функціонерів "Хонди".

Японська компанія впродовж тривалого часу пов'язана з Формулою-1. У 1964-1968 і 2006-2008 рр. "Хонда" мала заводську команду в Королівських автоперегонах, а в 1983-1992, 2000-2005 і 2015-2021 рр. виступала в статусі моториста. Зокрема, з японськими двигунами чемпіонами світу стали Нельсон Піке (1987), Айртон Сенна (1988, 1990, 1991) і Ален Прост (1989).