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Екс-гравець "Динамо" Вукоєвіч увійде в тренерський штаб Луческу

Київ, Середа 29 липня 2020 15:41
Екс-гравець "Динамо" Вукоєвіч увійде в тренерський штаб Луческу
Автор: Вера Олейник

Він підпише аналогічний контракт з наставником

Колишній футболіст київського "Динамо", а нині селекціонер клубу Огнен Вукоєвіч погодив тренерський контракт. Він увійде в штаб новоспеченого наставника "біло-синіх" Мірчі Луческу.

Про це повідомляють Sportske novosti.

Хорват підпише такий же контракт, як і головний тренер команди - на два роки з можливістю продовження ще на рік.

Вукоєвіч завершив кар'єру футболіста в 2017 році. Він виступав за "Динамо" з 2008 по 2015 рік, зігравши за цей час 217 матчів у всіх турнірах і забив 16 голів.

Після закінчення кар'єри хорват зайняв посаду менеджера в київському клубі по країнам Балканського регіону, Східної та Центральної Європи.

Раніше повідомлялося, що колишній помічник Мірчі Луческу у тренерському штабі "Шахтаря" Олександр Спиридон відмовився від аналогічної роботи в "Динамо". За інформацією ЗМІ, переконав молдавського спеціаліста не приймати пропозицію киян гендиректор "гірників" Сергій Палкін, хоча сам функціонер цю інформацію спростовує.

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