Экс-игрок "Динамо" Федорчук стал игроком "Мариуполя"

Азовский клуб усилился украинским полузащитником

Футбольный клуб "Мариуполь" заключил контракт до конца сезона с полузащитником Валерием Федорчуком. Об этом сообщает пресс-служба приазовского клуба.

Валерий будет выступать под 25- номером.

Последние полгода Федорчук выступал за "Ригу", куда перебрался в апреле, успев сыграть 7 матчей и забить 1 гол. Он покинул ее в июне после расторжения контракта по обоюдному согласию.

В последнее время Валерий Федорчук поддерживал форму тренируясь с "Оболонь-Бровар".

В составе "Днепра" Федорчук стал финалистом Лиги Европы, а также обладателем Суперкубка Украины в составе "Динамо".

За молодежную сборную Украины Валерий провел 17 игр и забил 1.