Екс-гравець "Динамо" Федорчук став гравцем "Маріуполя"
Азовський клуб посилився українським півзахисником
Футбольний клуб "Маріуполь" уклав контракт до кінця сезону з півзахисником Валерієм Федорчуком. Про це повідомляє прес-служба приазовського клубу.
Валерій буде виступати під 25 - м номером.
Останні півроку Федорчук виступав за "Ригу", куди перебрався в квітні, встигнувши зіграти 7 матчів і забити 1 гол. Він залишив її в червні після розірвання контракту за обопільною згодою.
Останнім часом Валерій Федорчук підтримував форму, тренуючись з "Оболонь-Бровар".
У складі "Дніпра" Федорчук став фіналістом Ліги Європи, а також володарем Суперкубка України у складі "Динамо".
За молодіжну збірну України Валерій провів 17 матчів і забив 1.