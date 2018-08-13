Екс-гравець "Динамо" Федорчук став гравцем "Маріуполя"

Азовський клуб посилився українським півзахисником

Футбольний клуб "Маріуполь" уклав контракт до кінця сезону з півзахисником Валерієм Федорчуком. Про це повідомляє прес-служба приазовського клубу.

Валерій буде виступати під 25 - м номером.

Останні півроку Федорчук виступав за "Ригу", куди перебрався в квітні, встигнувши зіграти 7 матчів і забити 1 гол. Він залишив її в червні після розірвання контракту за обопільною згодою.

Останнім часом Валерій Федорчук підтримував форму, тренуючись з "Оболонь-Бровар".

У складі "Дніпра" Федорчук став фіналістом Ліги Європи, а також володарем Суперкубка України у складі "Динамо".

За молодіжну збірну України Валерій провів 17 матчів і забив 1.