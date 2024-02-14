UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-хавбек збірної України змінив гранда Польщі на чемпіонат Словаччини

Фото: Ігор Харатін на домашній арені нової команди (fcdac.sk)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник Ігор Харатін змінив варшавську "Легію" на словацький ДАК "Дунайска Стреда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Українець перебрався в чемпіонат Словаччини. Хавбек складе компанію співвітчизнику Качарабі, який перейшов у ДАК раніше.

Харатін підписав контракт до кінця сезону в статусі вільного агента. Договір передбачатиме пролонгацію співпраці ще на рік. У новій команді українець виступатиме під 20-м номером.

На старті нинішнього сезону Харатін перестав входити до планів тренерського штабу "Легії". Як наслідок, півроку півзахисник провів у резервній команді "армійців". Він зіграв там 8 матчів у всіх турнірах.

Уродженець Мукачева Харатін виховувався в структурі київського "Динамо", але провів за гранд лише 1 матч. На правах оренди хавбек виступав у харківському "Металісті", а в 2016 році перебрався до "Зорі" з Луганська. Згодом 2,5 сезони провів у "Ференцвароші" та взяв із будапештцями 3 чемпіонські титули.

До слова, раніше "Шахтар" відпустив Очеретька в "Дніпро-1" на правах оренди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Легия