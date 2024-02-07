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Оборонець збірної України змінив Чехію на чемпіонат Словаччини

Дунайска Стреда, Середа 07 лютого 2024 15:33
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Оборонець збірної України змінив Чехію на чемпіонат Словаччини Фото: Тарас Качараба приміряв рідні кольори в Словаччині (dac1904.sk)
Автор: Антон Федорців

Словацький ДАК "Дунайска Стреда" підписав українського центрбека Тараса Качарабу з празької "Славії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний оборонець переїхав у сусідній чемпіонат. У першості Чехії він провів 6 років і пробився до збірної України (3 матчі).

Качараба підписав із ДАКом контракт на 2,5 роки. Орієнтовна сума трансферу склала всього 250 тисяч доларів. Невеликі відступні пов'язані з тим, що "Славія" ще з початку сезону не розраховувала на українця. Як наслідок, центрбек провів усього 2 матчі у внутрішніх турнірах (1 асист).

У зимове трансферне вікно Качараба нібито міг опинитися в київському "Динамо". Про інтерес столичного гранда заявив агент оборонця Юрій Данченко. Зрештою, він опинився в лавах словацького середняка.

Вихованець львівського футболу Качараба на дорослому рівні дебютував у сезоні 2011/12 за донецький "Шахтар-3" у Другій лізі. У першу команду "гірників" так і не пробився, грав на правах оренди за ужгородську "Говерлу" та "Зірку" з Кропивницького. У чемпіонаті Чехії грав за "Слован" із Ліберця та "Славію".

До слова, напередодні "Шахтар" відпустив Очеретька в "Дніпро-1" на правах оренди.

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