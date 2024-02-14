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Экс-хавбек сборной Украины сменил гранда Польши на чемпионат Словакии

Фото: Игорь Харатин на домашней арене новой команды (fcdac.sk)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник Игорь Харатин сменил варшавскую "Легию" на словацкий ГАК "Дунайская Стреда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Украинец перебрался в чемпионат Словакии. Хавбек составит компанию соотечественнику Качарабе, перешедшему в ДАК раньше.

Харатин подписал контракт до конца сезона в статусе свободного агента. Договор предусматривает опцию пролонгации сотрудничества еще на год. В новой команде украинец будет выступать под 20-м номером.

На старте нынешнего сезона Харатин перестал входить в планы тренерского штаба "Легии". Как следствие, полгода полузащитник провел в резервной команде "армейцев". Он сыграл там 8 матчей во всех турнирах.

Уроженец Мукачево Харатин воспитывался в структуре киевского "Динамо", но провел за гранд всего 1 матч. На правах аренды хавбек выступал в харьковском "Металлисте", а в 2016 году перебрался в "Зарю" из Луганска. Впоследствии 2,5 сезона провел в "Ференцвароше" и взял с будапештцами 3 чемпионских титула.

К слову, ранее "Шахтер" отпустил Очеретько в "Днепр-1" на правах аренды.

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Легия