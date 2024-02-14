Экс-хавбек сборной Украины сменил гранда Польши на чемпионат Словакии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Украинец перебрался в чемпионат Словакии. Хавбек составит компанию соотечественнику Качарабе, перешедшему в ДАК раньше.

Харатин подписал контракт до конца сезона в статусе свободного агента. Договор предусматривает опцию пролонгации сотрудничества еще на год. В новой команде украинец будет выступать под 20-м номером.

На старте нынешнего сезона Харатин перестал входить в планы тренерского штаба "Легии". Как следствие, полгода полузащитник провел в резервной команде "армейцев". Он сыграл там 8 матчей во всех турнирах.

Уроженец Мукачево Харатин воспитывался в структуре киевского "Динамо", но провел за гранд всего 1 матч. На правах аренды хавбек выступал в харьковском "Металлисте", а в 2016 году перебрался в "Зарю" из Луганска. Впоследствии 2,5 сезона провел в "Ференцвароше" и взял с будапештцами 3 чемпионских титула.