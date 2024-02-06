Екс-голову Верховного суду Князєва усунули від правосуддя

"До Вищої ради правосуддя 2 лютого 2024 року надійшло клопотання заступника генпрокурора, керівника САП Клименка від 1 лютого 2024 року про тимчасове відсторонення голови Верховного суду Князєва Всеволода Сергійовича від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - сказав доповідач під час засідання.

За його словами, обставини, викладені у вище згаданному клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами.

"Продовжуючи здійснювати правосуддя Князєв може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб. Зокрема, вказано, що з огляду на великий досвід роботи Князєва на посаді судді, він добре обізнаний з формами та методами роботи правоохороних органів, які стасуються способів та порядку збирання доказів у кримінальному провадженні", - цитує клопотання доповідач, констатуючи, що Князєв може перешкоджати роботі органів досудового розслідування.

В підсумку Вища рада правосуддя тимчасово, до 6 квітня 2024 року, відсторонила Князєва від здійснення правосуддя.

Справа Князєва

15 травня 2023 року правоохоронці затримали колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. На той момент він обіймав крісло голови Верховного суду. Вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень. Його також позбавили посади голови суду.

При цьому 31 січня 2024 року екс-глава Верховного суду Всеволод Князєв вийшов із СІЗО, після того, як було внесено заставу. Днем раніше застава була зменшена до суми в 18,168 млн гривень. Це вже був 7 раз, коли заставу зменшували. Близько тижня тому повідомлялося, що Вища рада правосуддя вирішує питання щодо надання згоди на затримання, утримання під вартою або арешт судді, а також тимчасове усунення судді від здійснення правосуддя.

Додамо, що 26 травня 2023 року новим головою Верховного Суду обрали голову Касаційного кримінального суду у складі ВС Станіслава Кравченка. Він отримав 108 голосів із 148 можливих.

Детально про справу Князєва, читайте у матеріалі РБК-Україна.