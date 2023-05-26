Замість Князєва. Обрано нового голову Верховного Суду
Фото: Станіслав Кравченко (court gov ua)
Новим головою Верховного Суду сьогодні обрали голова Касаційного кримінального суду у складі ВС Станіслава Кравченка. Він отримав 108 голосів зі 148 можливих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленуму Верховного Суду.
Зазначимо, що голосування було таємним. Загалом на посаду голови ВС було висунуто чотири кандидати. Після підрахунку Лічильної комісії стало відомо, що учасники пленуму проголосували наступним чином:
- Альберт Єзеров - 2 голоси,
- Іван Міщенко - 14 голосів,
- Наталія Коваленко - 13 голосів.
- Станіслав Кравченко - 108 голосів (став головою Верховного Суду).
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