Замість Князєва. Обрано нового голову Верховного Суду

Новим головою Верховного Суду сьогодні обрали голова Касаційного кримінального суду у складі ВС Станіслава Кравченка. Він отримав 108 голосів зі 148 можливих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленуму Верховного Суду.