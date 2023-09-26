UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-голові Верховного суду зменшили розмір застави

Фото: Всеволод Князєв, колишній голова Верховного суду України (facebook.com/supremecourt ua)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд вирішив зменшити розмір застави для колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Як зазначають у суді, Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу сторони захисту на продовження арешту Князєва з можливістю внесення застави у розмірі 55 млн гривень.

"За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, зменшивши розмір застави до 45 млн гривень", - сказано в повідомленні суду.

Також наголошується, що рішення не підлягає оскарженню.

Арешт Князєва

Нагадаємо, 15 травня Князєв був спійманий на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Він став найбільш високопоставленим чиновником України, якого затримали подібним чином.

Наступного дня пленум Верховного суду підтримав усунення Князєва з посади.

18 травня суд обрав екс-голові Верховного суду запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави. Її вже продовжували кілька разів.

Усі деталі справи Князєва можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СудкоррупцияЗапобіжний західВерховний суд