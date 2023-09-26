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Экс-главе Верховного суда уменьшили размер залога

Фото: Всеволод Князев, бывший глава Верховного суда Украины (facebook.com/supremecourt ua)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд решил уменьшить размер залога для бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Как отмечают в суде, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобу стороны защиты на продление ареста Князева с возможностью внесения залога в размере 55 млн гривен. 

"По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, уменьшив размер залога до 45 млн гривен", - сказано в сообщении суда. 

Также отмечается, что решение не подлежит оспариванию. 

Арест Князева

Напомним, 15 мая Князев был пойман на взятке в размере 2,7 млн долларов. Он стал самым высокопоставленным чиновником Украины, которого задержали подобным образом.

На следующий день пленум Верховного суда поддержал отстранение Князева от должности. 

18 мая суд избрал экс-главе Верховного суда меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Ее уже продлевали несколько раз. 

Все детали дела Князева можете узнать в материале РБК-Украина

 

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