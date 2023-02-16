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Екс-голова правління ОГХК не згодний із висновками аудиту ФДМ та звільненням з посади

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Четвер 16 лютого 2023 10:10
Екс-голова правління ОГХК не згодний із висновками аудиту ФДМ та звільненням з посади Фото: Владислав ІткІн (прес-служба ФДМ)
Автор: Сергей Новиков

Колишній виконуючий обов'язки голови правління АТ "ОГХК" Владислав Іткін заявив, що не згодний із висновками аудиту Фонду державного майна Україні (ФДМУ) та звільненням з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Іткіна.

На його думку, замість "зміцнення та вдосконалення офіційних механізмів оцінки ефективності керівників та прозорого прийняття відповідних кадрових рішень, натомість, ми стаємо свідками "звільнень-призначень через ЗМІ", викривлення фактів з метою дискредитації незручних, публічних маніпуляцій з інформацією із обмеженим доступом".

Все це не сприяє ані зміцненню довіри до державного сектору української економіки з боку іноземних партнерів, ані залученню цивілізованих інвесторів до приватизації об’єктів державної власності.

Разом з тим, інформаційну кампанія проти себе Іткін вважає спробою тиску з боку першого заступника голови ФДМ Дмитра Клименка: "оскільки ані суб’єктивних, ані об’єктивних підстав для подібного кроку не було, я відмовився від такої пропозиції".

Він також назвав проект аудиторського висновку "поспіхом зліплену з порушенням аудиторських процедур і методів економічного аналізу фальшивку".

"Аудиторська інформація про господарсько-економічну діяльність ОГХК, яку було вкинуто у ЗМІ із посиланням на анонімні джерела у ФДМ, - є неправдивою, спрямованою на дискредитацію та заміну правління ОГХК в суто кон’юнктурних інтересах окремих посадових осіб фонду", - додає він.

Далі, стверджує він, не дочекавшись завершення терміну, необхідного для ознайомлення та надання відповіді до висновків аудиту, який встановлено самим фондом і який спливає 1 березня 2023 р., було видано наказ про його звільнення, про який він дізнався із новин.

"Мені хотілося б помилятися, але багато фактів вказує на те, що кадрові ротації на ОГХК відбулися, не в останню чергу, через те, що 2022 року титанова сировина поставлялася винятково на ринки Європи, Азії та Америки, без жодного відправлення до РФ та без "відкатних" схем. Хоча в минулі роки частка поставок до РФ сягала 40% і вище", - зазначив він.

Іткін також анонсував, що найближчий часом опублікує аргументовані заперечення щодо кожного пункту звинувачень. "На всі існуючі питання буде надано вичерпні відповіді", - резюмував він.

Нагадаємо, Фонд держмайна України звільнив тимчасового виконувача обов’язків голови правління АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Владислава Іткіна 15 лютого. Іткін очолював ОГХК із квітня 2022 року.

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