Экс-председатель правления ОГХК не согласен с выводами аудита ФГИ и увольнением с должности

Бывший исполняющий обязанности председателя правления АО "ОГХК" Владислав Иткин заявил, что не согласен с выводами аудита Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) и отстранением от должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Иткина.

По его мнению, вместо "укрепления и совершенствования официальных механизмов оценки эффективности руководителей и прозрачного принятия соответствующих кадровых решений, мы становимся свидетелями "увольнений-назначений через СМИ", искажения фактов с целью дискредитации неудобных, публичных манипуляций с информацией с ограниченным доступом".

Все это не способствует ни укреплению доверия к государственному сектору украинской экономики со стороны иностранных партнеров, ни вовлечению цивилизованных инвесторов в приватизацию объектов государственной собственности.

Вместе с тем, информационная кампания против себя Иткин считает попыткой давления со стороны первого заместителя главы ФГИ Дмитрия Клименко: "поскольку ни субъективных, ни объективных оснований для подобного шага не было, я отказался от такого предложения".

Он также назвал проект аудиторского заключения "спешно слепленным с нарушением аудиторских процедур и методов экономического анализа фальшивку".

"Аудиторская информация о хозяйственно-экономической деятельности ОГХК, которая была вброшена в СМИ со ссылкой на анонимные источники в ФГИ, - является ложной, направленной на дискредитацию и замену правления ОГХК в чисто конъюнктурных интересах отдельных должностных лиц фонда", - добавляет он.

Далее, утверждает он, не дождавшись истечения срока, необходимого для ознакомления и предоставления ответа к выводам аудита, установленного самим фондом и истекающего 1 марта 2023 г., был издан приказ о его увольнении, о котором он узнал из новостей.

"Мне хотелось бы ошибаться, но многие факты указывают на то, что кадровые ротации на ОГХК произошли, не в последнюю очередь, из-за того, что в 2022 году титановое сырье поставлялось исключительно на рынки Европы, Азии и Америки, без всякого отправления в РФ и без "откатных" схем. Хотя в прошлые годы доля поставок в РФ достигала 40% и выше", - отметил он.

Иткин также анонсировал, что в ближайшее время опубликует аргументированные возражения по каждому пункту обвинений. "На все существующие вопросы будут даны исчерпывающие ответы", - резюмировал он.

Напомним, Фонд госимущества Украины уволил временного исполняющего обязанности председателя правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Владислава Иткина 15 февраля. Иткин возглавлял ОГХК с апреля 2022 года.