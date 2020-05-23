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С экс-главы Госэкоинспекции взыскали залог

Новости » Политика     23.05.2020 - 14:43
С экс-главы Госэкоинспекции взыскали залог
Фото: суд (freepik)

Экс-глава Госэкоинспекции нарушил процессуальные обязанности

Высший антикоррупционный суд решил взыскать в доход государства залог с бывшего председателя Государственной экологической инспекции Андрея Заики. Экс-чиновник нарушил свои процессуальные обязанности.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

По данным САП, суд удовлетворил ходатайство прокурора и взыскал в доход государства 36 тыс. гривен залога с Заики, которого обвиняют во внесении заведомо недостоверных данных в декларации.

Кроме того, суд обязал экс-чиновника внести новый залог в размере 40 тысяч гривен, что является максимально возможным размером залога по указанному обвинению.

С экс-главы Госэкоинспекции взыскали залог

Напомним, Заика был уволен с должности главы Государственной экологической инспекции в феврале 2017 года.

Также РБК-Украина писало, что в апреле ВАКС взыскал в доход государства 30 млн гривен залога, внесенного бывшим народным депутатом Максимом Микитасем.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Госэкоинспекциязалогантикоррупционный суд
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