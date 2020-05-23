ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З екс-глави Держекоінспекції стягли заставу

Новини » Політика     23.05.2020 - 14:43
З екс-глави Держекоінспекції стягли заставу
Фото: суд (freepik)

Екс-глава Держекоінспекції порушив процесуальні обов'язки

Вищий антикорупційний суд вирішив стягнути в дохід держави заставу з колишнього голови Державної екологічної інспекції Андрія Заїки. Екс-посадовець порушив свої процесуальні обов'язки.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Facebook.

За даними САП, суд задовольнив клопотання прокурора та стягнув в дохід держави 36 тис. гривень застави з Заїки, якого обвинувачують у внесенні завідомо недостовірних даних у декларації.

Крім того, суд зобов'язав екс-посадовця внести нову заставу у розмірі 40 тисяч гривень, що є максимально можливим розміром застави за вказаним обвинуваченням.

З екс-глави Держекоінспекції стягли заставу

Нагадаємо, Заїка був звільнений з посади голови Державної екологічної інспекції у лютому 2017 року.

Також РБК-Україна писало, що у квітні ВАКС стягнув у дохід держави 30 млн гривень застави, внесеної колишнім народним депутатом Максимом Микитасем.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Госэкоинспекциязалогантікоррупційний суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся