З екс-глави Держекоінспекції стягли заставу

Фото: суд (freepik)

Екс-глава Держекоінспекції порушив процесуальні обов'язки

Вищий антикорупційний суд вирішив стягнути в дохід держави заставу з колишнього голови Державної екологічної інспекції Андрія Заїки. Екс-посадовець порушив свої процесуальні обов'язки.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Facebook.

За даними САП, суд задовольнив клопотання прокурора та стягнув в дохід держави 36 тис. гривень застави з Заїки, якого обвинувачують у внесенні завідомо недостовірних даних у декларації.

Крім того, суд зобов'язав екс-посадовця внести нову заставу у розмірі 40 тисяч гривень, що є максимально можливим розміром застави за вказаним обвинуваченням.

Нагадаємо, Заїка був звільнений з посади голови Державної екологічної інспекції у лютому 2017 року.

Також РБК-Україна писало, що у квітні ВАКС стягнув у дохід держави 30 млн гривень застави, внесеної колишнім народним депутатом Максимом Микитасем.

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Автор: Дмитро Левицький