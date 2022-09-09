Экс-главу прокуратуры Николаева будут судить за госизмену. Он сливал данные россиянам

Установлено, что мужчина по собственной инициативе "сотрудничал" с оккупантами с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Находясь на посту, злоумышленник использовал предоставленные ему полномочия для сбора информации военного и оперативно-служебного характера, которую позже передавал представителям силовых структур РФ.

В частности, мужчина передавал данные об оперативной обстановке в регионе, результатах обстрелов, пароли на блокпостах и информацию о военнопленных Вооруженных сил России.

Для конспирации экс-глава прокуратуры действовал через посредника.

Правоохранители проводили досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Обвинительный акт был направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.