Екс-главу прокуратури Миколаєва судитимуть за держзраду. Він зливав дані росіянам

Встановлено, що чоловік з власної ініціативи "співпрацював" з окупантами від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Перебуваючи на посаді, зловмисник використовував надані йому повноваження для збору інформації військового та оперативно-службового характеру, яку пізніше передавав представникам силових структур РФ.

Зокрема, чоловік передавав дані про оперативну обстановку в регіоні, результати обстрілів, паролі на блокпостах та інформацію про військовополонених Збройних сил Росії.

Для конспірації екс-глава прокуратури діяв через посередника.

Правоохоронці проводили досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Обвинувальний акт було направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.