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Экс-главу ПриватБанка объявили в розыск

Автор: Олег Черныш

Бывшего главу правления "ПриватБанка" Александра Дубилета объявили в розыск. Он фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По его словам, соответствующее постановление о розыске Дубилета вынесло Национальное антикоррупционное бюро Украины которое ведет расследование дела "ПриватБанка".

Отметим, ранее в СМИ появлялась информация о том, что бывшие топ-менеджеры банка проживают в Австрии и Швейцарии.

Напомним, в феврале Дубилету объявили подозрение по делу о растрате 136 млн гривен "ПриватБанка" путем злоупотребления служебным положением. До этого в Киеве по этому делу посадили самолет с его бывшим заместителем Владимиром Яценко, когда он пытался вылететь в Австрию. Его отпустили под залог более 52 млн гривен.

В марте НАБУ объявило Дубилету новое подозрение - на этот раз в причастности к растрате 8,2 млрд гривен. По данным следствия, он накануне самой национализации якобы распорядился вывести деньги на счета связанного с банком юридического лица. На имущество Дубилета и других фигурантов наложен арест.

Во втором деле фигурируют экс-замглавы правления Людмила Шмальченко и бывшая начальница департамента межбанковских операций, которым избраны меры пресечения в виде залога.

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