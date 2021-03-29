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Екс-главу ПриватБанку оголосили в розшук

Автор: Олег Черниш

Колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета оголосили в розшук. Він фігурує у справі про махінації у фінансовій установі до її націоналізації.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За його словами, відповідну постанову про розшук Дубілета винесло Національне антикорупційне бюро України, яке веде розслідування справи ПриватБанку.

Відзначимо, раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що колишні топ-менеджери банку проживають в Австрії і Швейцарії.

Нагадаємо, в лютому Дубілету оголосили підозру у справі про розтрату 136 млн гривень ПриватБанку шляхом зловживання службовим становищем. До цього в Києві у цій справі посадили літак з його колишнім заступником Володимиром Яценком, коли він намагався вилетіти до Австрії. Його відпустили під заставу понад 52 млн гривень.

У березні НАБУ оголосило Дубілету нову підозру - на цей раз в причетності до розтрати 8,2 млрд гривень. За даними слідства, він напередодні самої націоналізації нібито розпорядився вивести гроші на рахунки пов'язаної з банком юридичної особи. На майно Дубілета і інших фігурантів накладено арешт.

У другій справі фігурують екс-заступник голови правління Людмила Шмальченко і колишня начальниця департаменту міжбанківських операцій, яким обрано запобіжний захід у вигляді застави.

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Новини України Олександр ДубілетПриватБанкрозыск
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