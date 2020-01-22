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За экс-главу одесской полиции Головина внесли залог

Новости » Общество     22.01.2020 - 12:52
За экс-главу одесской полиции Головина внесли залог
Фото: Дмитрий Головин (mvs.gov.ua)

За Головина внесли залог в размере 525,5 тысяч гривен

Бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина отпустили под залог из-под ночного домашнего ареста. Об этом сообщает "Думская".

Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в связи с внесением залога в размере 525,5 тысяч гривен.

Также сообщается, что Головин подал в суд на пенсионное управление Министерства внутренних дел с требованием выплатить ему компенсацию по увольнению.

Ранее ВАКС изменил меру пресечения Головину в виде домашнего ареста на залог в 525,5 тыс. гривен. Согласно решению суда, подозреваемый не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога обязан внести средства на соответствующий счет или обеспечить их внесение залогодателем и предоставить документ, который это подтверждает, детективу, прокурору, судьи.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Дмитрию Головину объявлено обвинение согласно ч. 5 ст.191 УК Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

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