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За екс-голову одеської поліції Головіна внесли заставу

Новини » Суспільство     22.01.2020 - 12:52
За екс-голову одеської поліції Головіна внесли заставу
Фото: Дмитро Головін (mvs.gov.ua)

За Головіна внесли заставу в розмірі 525,5 тисяч гривень

Колишнього начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна відпустили під заставу з-під нічного домашнього арешту. Про це повідомляє "Думская".

Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у зв'язку з внесенням застави в розмірі 525,5 тисяч гривень.

Також повідомляється, що Головін подав в суд на пенсійне управління Міністерства внутрішніх справ з вимогою виплатити йому компенсацію за звільнення.

Раніше ВАКС змінив запобіжний захід Головіну у вигляді домашнього арешту на заставу в 525,5 тис. гривень. Згідно з рішенням суду, підозрюваний не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, детективу, прокурору, судді.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Дмитру Головіну оголошено обвинувачення згідно з ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

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