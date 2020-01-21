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Суд изменил меру пресечения экс-главе одесской полиции Головину

Новости » Общество     21.01.2020 - 15:37
Суд изменил меру пресечения экс-главе одесской полиции Головину
Фото: Дмитрий Головин (mvs.gov.ua)

Домашний арест изменили на залог

Бывшему начальнику полиции Одесской области Дмитрию Головину изменили меру пресечения в виде домашнего ареста на залог в 525,5 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Высшего антикоррупционного суда.

Постановление суда датируется 17 января. Согласно решению, Головин обязан по первому требованию прибывать к правоохранителям и в суд, не менять место проживания, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Подозреваемый не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога обязан внести средства на соответствующий счет или обеспечить их внесение залогодателем и предоставить документ, который это подтверждает, детективу, прокурору, судьи.

Срок действия обязанностей, возложенных судом на подозреваемого, определен до 16 марта 2020 года.

В конце июля Соломянский районный суд Киева избрал для Головина как меру пресечения домашний арест. В связи с решением экс-начальник полиции Одесской области обязан круглосуточно носить электронный браслет и сдать заграничные паспорта.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Дмитрию Головину объявлено обвинение согласно ч. 5 ст.191 УК Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

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