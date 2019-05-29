Экс-главу МИД Британии вызвали в суд, обвинив во лжи о Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который в настоящее время является кандидатом на пост премьер-министра, должен предстать перед судом по обвинению в обмане избирателей во время кампании за выход из Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Іndependent.

По данным издания, иск на политика подал бизнесмен Маркус Болл. Он утверждает, что Джонсон обманывал избирателей, когда говорил, что после выхода Великобритании из ЕС страна сможет экономить 350 миллионов фунтов в неделю.

По словам бизнесмена, Великобритания никогда не тратила такие деньги на Евросоюз. Адвокаты Болла подали в магистратский суд Вестминстера прошение о вызове Джонсона в суд.

Судья Маргот Коулман заявила, что Джонсон обязан явиться в суд на предварительные слушания.

"Изучив все факторы, имеющие отношение к делу, я считаю, что следует одобрить прошение, и дело затем будет отправлено в Королевский суд", - заявила она.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Борис Джонсон может сменить Терезу Мэй на посту премьер-министра страны после ее отставки. Так, по данным исследования YouGov, проведенного для газеты The Times Джонсона, на посту нового главы правительства Британии, видят 39% правящей Консервативной партии.

Добавим, в июле прошлого года Борис Джонсон подал в отставку с должности главы МИД Великобритании в знак протеста против линии Мэй в переговорах с Евросоюзом относительно Brexit. Сам Джонсон является сторонником так называемого "жесткого" выхода Великобритании из ЕС на условиях Лондона.