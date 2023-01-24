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Екс-главу Київської ОВА Кулебу призначено заступником Єрмака: що про нього відомо

Фото: Олексій Куліба (vechirniykyiv)
Автор: Данила Крамаренко

Колишнього голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу призначено заступником голови Офісу президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентський указ.

"Призначити Кулебу Олексія Володимировича заступником керівника Офісу президента України", - йдеться у документі.

Що відомо про Олексія Кулеба

Народився 1983 року в Києві, закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю "Міжнародна економіка", має ступінь магістра міжнародної економіки. До листопада 2008 року навчався у аспірантурі Національної академії державного управління.

З січня до червня 2005 року працював менеджером КП "Київ-медіа" Київської обласної ради, був помічником народного депутата. З грудня 2010 року до грудня 2011 року викладав у "Міжрегіональній Академії управління персоналом". Займався бізнесом, з травня 2014 року до жовтня 2015 року був помічником депутата Київради.

З жовтня 2016 року до серпня 2017 року Олексій Кулеба був радником гендиректора київського КП "Плесо". У листопаді 2019 став директором департаменту благоустрою КМДА, з 2021 був заступником голови КМДА Віталія Кличка.

Київську область очолив у лютому 2022 року, але у середині березня на цю посаду поставили генерала Олександра Павлюка. У травні 2022 року Кулеба знову став головою Київської ОВД.

Нагадаємо, 24 січня Кабінет міністрів України погодив звільнення голів п'яти обласних військових адміністрацій, зокрема Олексія Кулеби.

Призначення в Офіс відбулося, найімовірніше, на місце Кирила Тимошенка, якого раніше було звільнено за власним бажанням. За інформацією джерел РБК-Україна, кадрове рішення було прийнято після скандалу з орендою заміського будинку та елітного авто.

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