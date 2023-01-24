Экс-глава Киевской ОВА Кулеба назначен замом Ермака: что о нем известно

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в документе.

Что известно об Алексее Кулебе

Родился в 1983 году в Киеве, окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "Международная экономика", имеет степень магистра международной экономики. До ноябрь 2008 года учился в аспирантуре Национальной академии государственного управления.

С января по июнь 2005 года работал менеджером КП "Киев-медиа" Киевского областного совета, был помощником народного депутата. С декабря 2010 года по декабрь 2011 года преподавал в "Межрегиональной Академии управления персоналом". Занимался бизнесом, с мая 2014 года по октябрь 2015 года был помощником депутата Киевсовета.

С октября 2016 года по август 2017 года Алексей Кулеба был советником гендиректора киевского КП "Плесо". В ноябре 2019 года стал директором департамента благоустройства КГГА, с 2021 года был заместителем главы КГГА Виталия Кличко.

Киевскую область возглавил в феврале 2022 года, но в середине марта на эту должность поставили генерала Александра Павлюка. В мае 2022 года Кулеба снова стал главой Киевской ОВА.