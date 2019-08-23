Екс-главі поліції Дніпропетровської області повідомили про підозру

Фото: Віталій Глуховеря (УНІАН)

Віталію Глуховері загрожує до 10 років в'язниці

Колишньому главі управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталію Глуховері повідомили про підозру в перевищенні влади і службових повноважень. Про це повідомила перший заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко Facebook.

Повідомляється, що Глуховерю звинувачують у порушенні ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службовим становищем працівником правоохоронного органу), ч. 2 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) і ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 (завідомо незаконне затримання) Кримінального кодексу України.

"У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - повідомила Варченко.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в липні було оприлюднене відео, на якому зафіксовано, як у вересні 2018 року патрульні поліцейські зупинили Range Rover за порушення правил дорожнього руху. За кермом автомобіля знаходився водій Глуховери, який, ймовірно, зателефонував йому, після чого патрульних поліцейських затримали співробітники спецпідрозділу "КОРД".

Після опублікування відео президент України Володимир Зеленський зажадав звільнити Глуховерю з займаної посади.