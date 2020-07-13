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Экс-главе "Минздрава" Крыма присудили 10 лет тюрьмы за госизмену

Крым, Понедельник 13 июля 2020 19:40
Экс-главе "Минздрава" Крыма присудили 10 лет тюрьмы за госизмену
Фото: суд (facebook.com/gp.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

После российской оккупации он начал работать на этой должности в "правительстве" полуострова

В понедельник, 13 июля, Днепровский районный суд Киева вынес приговор "экс-министру здравоохранения Крыма" Петру Михальчевскому за государственную измену. Он получил 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Как отмечается, обвиняемый после российской оккупации полуострова в 2014 году начал работать на этой должности в так называемом новосозданном "правительстве республики".

"Суд поддержал позицию прокуратуры Автономной Республики Крым и признал бывшего "министра здравоохранения Республики Крым" Петра Михальчевского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена в редакции от 2014 года) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Кроме того, он оказывал помощь оккупационной власти в организации и проведении незаконного "референдума о статусе Крыма" в 2014 году.

Напомним, ранее силовики закончили расследование в отношении троих экс-депутатов Севастопольского городского совета по статье о государственной измене: сейчас адвокаты подозреваемых знакомятся с материалами уголовного производства.

Также РБК-Украина писало, что экс-судью Крыма будут судить за госизмену.

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