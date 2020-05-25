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Экс-судью Крыма будут судить за госизмену

Новости » Общество     25.05.2020 - 15:08
Экс-судью Крыма будут судить за госизмену
Фото: герб прокуратуры (РБК-Украина)

Судья способствовала оккупации полуострова

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Киевского районного суда города Симферополя Автономной Республики Крым. Судью обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Автономной Республики Крым.

Следствием установлено, что гражданка Украины, будучи судьей, после оккупации полуострова в 2014 году изменила присяге на верность народу Украины, перейдя на службу к незаконно созданных судебных органов государства-оккупанта.

"Принимала непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов способствуя таким образом оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что экс-судья в составе незаконно созданного "Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым" выносила "судебные решения" по делам по российскому законодательству.

Ей грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Напомним, в суд направили обвинительные акты в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета за госизмену.

Кроме того, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Крымгосизмена
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