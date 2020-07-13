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Екс-главі "МОЗ" Криму присудили 10 років в'язниці за держзраду

Крим, Понеділок 13 липня 2020 19:40
Екс-главі "МОЗ" Криму присудили 10 років в'язниці за держзраду
Фото: суд (facebook.com/gp.gov)
Автор: Максим Зайченко

Після російської окупації він почав працювати на цій посаді в "уряді" півострова

У понеділок, 13 липня, Дніпровський районний суд Києва виніс вирок екс-міністру охорони здоров'я Криму" Петру Михальчевському за державну зраду. Він отримав 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Як зазначається, обвинувачений після російської окупації півострова у 2014 році почав працювати на цій посаді в так званому новоствореному "уряді республіки".

"Суд підтримав позицію прокуратури Автономної Республіки Крим і визнав колишнього міністра охорони здоров'я Республіки Крим" Петра Михальчевського винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада у редакції від 2014 року) і призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, він надавав допомогу окупаційної влади в організації та проведенні незаконного референдуму про статус Криму" у 2014 році.

Нагадаємо, раніше силовики закінчили розслідування щодо трьох екс-депутатів Севастопольської міської ради за статтею про державну зраду: зараз адвокати підозрюваних знайомляться з матеріалами кримінального провадження.

Також РБК-Україна писало, що екс-суддю Криму судитимуть за держзраду.

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