Екс-главі ДСНС Бочковському почали виплачувати зарплату

Бочковському виплатили місячну зарплату в розмірі близько 15 тис. гривень

Екс-главі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергію Бочковському почали виплачувати зарплату. Про це заявив його адвокат Ігор Федоренко, повідомляють "Українські новини".

"Буквально напередодні йому виплатили зарплату. Тобто фактично почали виконувати рішення суду. Це вже прогрес", - заявив адвокат, зазначивши, що Бочковському виплатили місячну зарплату в розмірі близько 15 тис. гривень.

Адвокат також заявив, що за рішенням суду, Бочковському повинні виплатити близько 500 тис. гривень "за вимушений прогул".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в квітні поточного року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Бочковського і поновив його на посаді глави ДСНС.

У свою чергу, глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Бочковський не буде поновлений на посаді.

Зазначимо, в березні 2015 року Бочковський (на той момент глава ДСНС) і його заступник були арештовані прямо в ході засідання Кабміну. Екс-чиновників підозрюють у використанні службового становища і завданні збитків державі в понад 6,5 млн гривень.