Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Екс-главі ДСНС Бочковському почали виплачувати зарплату

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 16:49
Фото: Сергій Бочковський (facebook.com-SergeBoczkowski)
Фото: Сергій Бочковський (facebook.com-SergeBoczkowski)

Бочковському виплатили місячну зарплату в розмірі близько 15 тис. гривень

Екс-главі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергію Бочковському почали виплачувати зарплату. Про це заявив його адвокат Ігор Федоренко, повідомляють "Українські новини".

"Буквально напередодні йому виплатили зарплату. Тобто фактично почали виконувати рішення суду. Це вже прогрес", - заявив адвокат, зазначивши, що Бочковському виплатили місячну зарплату в розмірі близько 15 тис. гривень.

Адвокат також заявив, що за рішенням суду, Бочковському повинні виплатити близько 500 тис. гривень "за вимушений прогул".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в квітні поточного року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Бочковського і поновив його на посаді глави ДСНС.

У свою чергу, глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Бочковський не буде поновлений на посаді.

Зазначимо, в березні 2015 року Бочковський (на той момент глава ДСНС) і його заступник були арештовані прямо в ході засідання Кабміну. Екс-чиновників підозрюють у використанні службового становища і завданні збитків державі в понад 6,5 млн гривень.

Синоптики попереджають про дощі та грози в Україні Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках України
Теги публікації: Сергій Бочковський, зарплата, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся