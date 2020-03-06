По делам Майдана сообщили два новых подозрения

Судьи в январе 2014 года незаконно взяли под стражу 17 участников Евромайдана в Черкассах
Государственное бюро расследований в пятницу, 6 марта, сообщило о подозрении двум бывшим судьям Сосновского районного суда Черкасс, которые в январе 2014 года незаконно взяли под стражу участников Революции Достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Как отметили правоохранители, судьи в период 25-26 января 2014 года приняли незаконное решение о взятии под стражу 17 участников Евромайдана.
"Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ими массовых беспорядков, для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в городе Черкассах и других регионах", - сообщили в ГБР.
Судьям сообщили о подозрении в:
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Экс-судьям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что суд заочно взял под стражу двоих экс-правоохранителей по делам Майдана. Решение суда позволит начать процесс экстрадиции обвиняемых.
Также сообщалось, что по состоянию на конце февраля в ГБР находится 51 уголовное производство по делам Майдана.