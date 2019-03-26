Экс-главе Апелляционного суда Крыма Чернобуку продлили арест до конца мая

Голосеевский районный суд Киева продлил арест бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука до 24 мая 2019 года. Об этом сообщает "Громадське".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым. Срок заключения продлен на 60 суток, а предыдущий срок истекал 27 марта.

Отмечается, что в ходе заседания защита Чернобука заявила ходатайство об отводе следственной судьи Натальи Чередниченко, однако судья Юрий Мазур отклонил ходатайство.

Подчеркнем, защита Чернобука очередной раз настаивала на том, что на момент задержания экс-глава Апелляционного суда Крыма имел статус адвоката, а, следовательно, его задержание в общем порядке, как считают адвокаты, является незаконным.

Кроме того, защита в очередной раз заявила, что Чернобук не получал повестки из прокуратуры и проживал не по тому адресу, где его искали следователи, и таким образом не знал о том, что находится в розыске.

При этом следственный прокурор Татьяна Косяченко отметила наличие рисков сокрытия Чернобука от следствия и заявила, что есть риск давления на свидетелей, часть из которых является его бывшими коллегами. Продление сроков досудебного расследования и содержания Чернобука под стражей обосновано тем, что продолжаются экспертные исследования материалов дела.

Напомним, Голосеевский райсуд Киева 21 февраля продлил меру пресечения Чернобуку в виде содержания под стражей до 27 марта 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в декабре 2018 года Верховный суд Украины восстановил в должности судью Апелляционного суда Днепропетровской области Валерия Чернобука, который находится под арестом по подозрению в государственной измене.

Добавим, 3 ноября 2018-го экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, который подозревается в госизмене, задержали в Киеве.