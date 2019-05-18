Бахрейн призвал своих подданных немедленно покинуть Иран и Ирак

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В министерстве заявили, что это связано с "нестабильной обстановкой" в этих странах

В Министерстве иностранных дел Бахрейна выступили с обращением к поданным королевства, которые находятся на территории Ирана и Ирака с призывом срочно покинуть эти страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В МИД Бахрейна заявили, что они советуют своим поданным "не отправляться в Ирак и Иран из-за нестабильной обстановки в этих государствах". Также они обратились к бахрейнцам, которые находятся на территории Ирана или Ирака, призвав их немедленно вернуться на родину.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ираке нефтедобывающая компания начала эвакуацию иностранных сотрудников. Эвакуация иностранных сотрудников происходила в несколько этапов и началась вечером в пятницу 17 мая, некоторых сотрудников сразу же было направлено в Дубай, а остальных сначала в лагерь компании в провинции Басра, после чего их отправляли в аэропорт.

Напомним, что США предупредили авиакомпании о рисках во время полетов над Персидским заливом. В американском ведомстве заявили, что коммерческие самолеты, которые совершают полеты над Персидским и Оманским заливами, должны учесть усиление "военной активности и политической напряженности" в регионе.