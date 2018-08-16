Экс-глава ЦРУ отреагировал на отмену доступа к секретным документам

Джонн Бреннан назвал запрет доступа к секртеным документам местью Трампа и давлением на свободу слова

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что данное решение Дональда Трампа об отзыве доступа к секретным документам является давлением на свободу слова. Об этом он написав на своей странице в Twitter.

Джон Беннан написал, что такие действия со стороны Дональда Трампа являются частью более широких усилий по пересечению свободы слова и наказанию критиков.

"Оно должно серьезно беспокоить всех американцев, в том числе специалистов по разведке", - пишет Бреннан.

Также он добавил, что его принцип "значительно выше" допусков к секретным документам и пообещал, что это его не остановит.

В разговоре с телеканалом NBC он отметил, что во время своей работы в ЦРУ уже видел подобное поведение среди тиранов, автократов и деспотов в других странах, после чего добавил, что "никогда не думал увидеть такое в США".

Напомним, Трамп аннулировал допуск к секретным документам бывшему главе ЦРУ. Бреннона обвинили в непредсказуемом поведении, необъективности, а также в отсутствии доверия, напомнив как он в 2014 году незаконно получил доступ к компьютерам сотрудников аппарата Конгресса.