Екс-глава ЦРУ відреагував на скасування доступу до секретних документів

Джонн Бреннан назвав заборону доступу до серктеным документів помстою Трампа та тиском на свободу слова

Екс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявив, що дане рішення Дональда Трампа,про відкликання доступу до секретних документів, є тиском на свободу слова. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Джон Беннан написав, що такі дії з боку Дональда Трампа є частиною більш широких зусиль по перетинанню свободи слова та покарання критиків.

"Воно повинно серйозно турбувати всіх американців, у тому числі фахівців з розвідки", - пише Бреннан.

Також він додав, що його принцип "значно вище" допусків до секретних документів і пообіцяв, що це його не зупинить.

У розмові з телеканалом NBC він зазначив, що під час своєї роботи в ЦРУ вже бачив подібну поведінку серед тиранів, автократів і деспотів в інших країнах, після чого додав, що "ніколи не думав побачити таке в США".

Нагадаємо, Трамп анулював допуск до секретних документів колишнього глави ЦРУ. Бреннона звинуватили в непередбаченому поведінці, необ'єктивності, а також у відсутності довіри, нагадавши як він у 2014 році незаконно отримав доступ до комп'ютерів співробітників апарату Конгресу.