Екс-глава розвідки в адміністрації Трампа підтримав збільшення допомоги Україні

За його словами, законодавці, які виступають проти збільшення допомоги Україні, щоб зосередитися на потребах США, роблять "хибний вибір".

"Вибір, що стоїть перед Америкою, завжди ґрунтується на одному і тому ж фундаменті: що найкраще служить нашій нації. Вибір не полягає в тому, що Америка на першому місці або щось інше на першому місці. Америка завжди на першому місці. Справжнє питання в цьому складному і невизначеному світі полягає в тому, який курс дій, скоріш за все, буде служити нашим основним національним інтересам - безпеці й економічному процвітанню", - написав Коутс.

Він також додав, що ці інтереси нерозривно пов'язані з міцністю глобальних альянсів та міжнародної системи права й співпраці США, в якій виживає і процвітає американська демократія. А міцність цих мереж, за словами політика, у свою чергу, "залежить від нашої ролі надійного союзника і друга, від нашого авторитету і - відверто кажучи - від нашої чесноти".

Коутс вважає, що намагання України захистити себе від російського вторгнення, є найдешевшим варіантом зменшити військову присутність Кремля і забезпечити безпеку для США та їхніх союзників.

"У доларовому еквіваленті допомога Україні в цій обороні - це, безумовно, найдешевший спосіб послабити російську армію і перешкодити російській агресії, тим самим захистивши себе і наших союзників", - написав політик.

Перемога Путіна збільшить видатки на оборону

На думку Коутса, якщо президент Росії Володимир Путін "досягне успіху", занепокоєння в Європі зросте, а разом із ним і витрати на оборону в регіоні.

"Очікування наступної можливої фази кампанії Путіна з відновлення російської гегемонії часів холодної війни, змусить НАТО суттєво збільшити свій оборонний бюджет, зануривши світ у гонку озброєнь, подібну до тих, що передували світовим війнам. Ті, хто не бачить зв'язку між європейською безпекою і нашою власною, не живуть у реальному світі", - написав він.

Коутс також написав, що наслідки ненадання допомоги Україні стануть очевидними не лише для НАТО, але й для США та їхніх союзників.

"Китай уважно стежить за тим, наскільки рішуче Америка підтримує або не підтримує своїх друзів у ці дні. Наші союзники теж спостерігають, зокрема Тайвань, Японія і Південна Корея. Всі троє занепокоєні регіональними амбіціями Китаю - і залежать від Америки, як партнера з безпеки", - зазначив він.

"Справа не у грошах. Йдеться про американську непохитність, яка зараз під питанням через чергову партійну боротьбу. Україна і десятки мільйонів людей, які там проживають, стали пішаками для політичного маневрування у Вашингтоні", - написав Коутс.