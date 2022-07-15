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Экс-глава ПриватБанка получил подозрение в хищении средств

Фото: экс-глава Приватбанка получил подозрение в хищении средств (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

НАБУ и САП сообщили экс-главе "ПриватБанка", его первому заместителю и руководителю департамента о подозрении в растрате денежных средств банка на сумму 85,2 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Экс-председатель правления "ПриватБанка", его первый заместитель и два руководителя департаментов банка в декабре 2016 года за день до признания" Приватбанка "неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с "ПриватБанком" компаний.

Средства перечислили несколькими траншами на две разные компании. 85,2 млн грн - на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 млн грн - в пользу другой.

Относительно эпизода растраты 136,8 млн грн - детективы уже сообщали о подозрении в феврале 2021 года. За время расследования НАБУ и САП установили новые факты и обнаружили дополнительную растрату в более чем 85 млн грн. Таким образом, общая сумма убытков по двум эпизодам составляет около 223 млн грн.

Эти средства участники схемы впоследствии вывели за границу с целью легализации.

15 июля НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителя департамента операционного направления банка. В этот же день сообщено об изменении подозрений и о новых подозрениях уже установленным участникам схемы по хищению средств "ПриватБанка", а именно:

  • экс-председателя правления
  • экс-первого заместителя председателя правления
  • бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента
  • бывшую руководительницу департамента межбанковских операций

Напомним, фигурантом дела ПриватБанка является экс-глава правления Александр Дубилет. В декабре прошлого года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал его по подозрению в растрате средств банка.

Также по делу фигурирует бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка - Владимир Яценко. Его в феврале прошлого года арестовали с правом внесения залога.

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ПриватБанк