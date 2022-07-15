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Екс-глава ПриватБанку отримав підозру у розкраданні коштів

Фото: екс-глава ПриватБанку отримав підозру у розкраданні коштів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

НАБУ і САП повідомили ексголову "ПриватБанку", його першого заступника та керівника департаменту про підозру у розтраті грошових коштів банку на суму 85,2 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

Екс-голова правління "ПриватБанку", його перший заступник та два керівники департаментів банку у грудні 2016 року за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з "ПриватБанком" компаній.

Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн - на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн - на користь іншої.

Стосовно епізоду розтрати 136,8 млн грн - детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року. За час розслідування НАБУ і САП встановили нові факти і виявили додаткову розтрату у понад 85 млн грн. Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 млн грн.

Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.

15 липня НАБУ і САП повідомили про підозру керівника департаменту операційного напрямку банку. Цього ж дня повідомлено про зміну підозр та про нові підозри вже встановленим учасникам схеми із розкрадання коштів "ПриватБанку", а саме:

  • екс-голову правління
  • екс-першого заступника голови правління
  • колишню керівницю департаменту фінансового менеджменту
  • колишню керівницю департаменту міжбанківських операцій

Нагадаємо, фігурантом справи ПриватБанку є екс-голова правління Олександр Дубілет. Минулого грудня Вищий антикорупційний суд заочно арештував його за підозрою у розтраті коштів банку.

Також у справі фігурує колишній перший заступник глави правління ПриватБанку - Володимир Яценко. Його у лютому минулого року арештували з правом внесення застави.

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ПриватБанк