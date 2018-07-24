Экс-глава Перечинской РГА Олефир отказался от апелляции

Апелляционное производство закрыто

Бывший председатель Перечинской РГА Закарпатской области Виктор Олефир 24 июля отказался от апелляции по делу о смертельном ДТП, в котором погибли две женщины. Об этом сообщает "Громадське радіо".

Указано, что во время заседания защитник Олефира Анатолий Качайло сообщил судьям о решении его подзащитного отказаться от апелляции. Адвокат написал соответствующее заявление сразу в зале суда, а Олефир его подписал.

Таким образом, апелляционное производство закрыли.

Экс-глава РГА заявил, что не желает рассмотрения апелляции на меру пресечения и признает свою причастность к ДТП.

"Я сообщил ему, что такая апелляция подана. Вчера он выразил... что он не желает рассмотрения этой апелляции, поскольку свою причастность к ДТП признает, осознает ее негативные последствия. Какие другие его субъективные последствия - я не знаю. Но я вынужден был согласиться с его позицией", - подчеркнул Качайло.

Напомним, как писало РБК-Украина, суд избрал бывшему главе Перечинской райгосадминистрации Олефиру меру пресечения в виде ареста до 11 сентября без права внесения залога.

20 июля президент Петр Порошенко уволил с должности виновника смертельного ДТП Олефира.