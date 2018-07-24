Екс-голова Перечинської РДА Олефір відмовився від апеляції

Апеляційне провадження закрито

Колишній голова Перечинської РДА Закарпатської області Віктор Олефір 24 липня відмовився від апеляції у справі щодо смертельної ДТП, у якій загинули дві жінки. Про це повідомляє "Громадське радіо".

Вказано, що під час засідання захисник Олефіра Анатолій Качайло повідомив суддів про рішення його підзахисного відмовитися від апеляції. Адвокат написав відповідну заяву одразу в залі суду, а Олефір її підписав.

Таким чином, апеляційне провадження закрили.

Екс-очільник РДА заявив, що не бажає розгляду апеляції на міру запобіжного заходу та визнає свою причетність до ДТП.

"Я повідомив його, що така апеляція подана. Учора він висловив... що він не бажає розгляду цієї апеляції, оскільки свою причетність до ДТП визнає, усвідомлює її негативні наслідки. Які інші його суб’єктивні наслідки - я не знаю. Але я вимушений був погодитися з його позицією", - підкреслив Качайло.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, суд обрав колишньому главі Перечинської райдержадміністрації Олефіру міру запобіжного заходу у вигляді арешту до 11 вересня без права внесення застави.

20 липня президент Петро Порошенко звільнив з посади винуватця смертельної ДТП Олефіра.